Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Армия

ВСУ обстреляли Энергодар, есть разрушения

Балицкий: идет обстрел Каменки-Днепровской и Энергодара со стороны ВСУ
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Энергодару и Каменке-Днепровской — есть разрушения среди гражданских объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

«Опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетами наблюдается высокая активность дронов противника», — написал Балицкий.

В субботу, 23 мая, мэр Энергодара Максим Пухов также сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников нанесли ряд ударов по Энергодару Запорожской области, в том числе по зданию городской администрации. В течение суток были атакованы школа, многоквартирный дом, вышки мобильной связи. Городская администрация подверглась двум ударам дронов. Несколько гражданских автомобилей получили повреждения.

Пухов уточнил, что на подходе к городу или в его черте были подавлены или сбиты более 10 беспилотных летательных аппаратов противника. Пострадавших нет. Глава города отметил, что беспилотная опасность остается чрезвычайно высокой.

Ранее на Запорожской АЭС заявили об ударе украинского дрона по месту размещения списанной техники.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!