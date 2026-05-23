ВСУ обстреляли Энергодар, есть разрушения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Энергодару и Каменке-Днепровской — есть разрушения среди гражданских объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

«Опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетами наблюдается высокая активность дронов противника», — написал Балицкий.

В субботу, 23 мая, мэр Энергодара Максим Пухов также сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников нанесли ряд ударов по Энергодару Запорожской области, в том числе по зданию городской администрации. В течение суток были атакованы школа, многоквартирный дом, вышки мобильной связи. Городская администрация подверглась двум ударам дронов. Несколько гражданских автомобилей получили повреждения.

Пухов уточнил, что на подходе к городу или в его черте были подавлены или сбиты более 10 беспилотных летательных аппаратов противника. Пострадавших нет. Глава города отметил, что беспилотная опасность остается чрезвычайно высокой.

Ранее на Запорожской АЭС заявили об ударе украинского дрона по месту размещения списанной техники.