В ЛНР установили имена погибших после украинского удара по колледжу

Пасечник опубликовал имена 11 погибших после удара по колледжу в Старобельске

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что личности жертв после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже установлены. Список из 11 имен он опубликовал у себя в Telegram-канале.

По словам Пасечника, к полудню 23 мая в числе жертв восемь девушек и трое юношей. Еще 41 человек получил ранения различной степени тяжести. Местонахождение десяти девушек пока остается неизвестным.

Глава региона отметил, что официальные списки будут обновляться в канале администрации главы ЛНР. Он также поблагодарил спасателей и врачей, которые больше суток продолжают работать на месте трагедии и помогают пострадавшим.

Пасечник заявил, что регион и вся страна переживают за судьбу пострадавших и их семей, а также выразил благодарность всем, кто поддерживает жителей Старобельска.

Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа педуниверситета утром 22 мая. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

