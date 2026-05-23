Российские ПВО сбили 800 украинских дронов за сутки

МО РФ: российские ПВО сбили восемь авиабомб и 800 дронов ВСУ за сутки

Средствами противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиабомб и 800 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По информации военного ведомства, за время специальной военной операции российские силы уничтожили более 151 тыс. украинских беспилотников.

Утром 23 мая Минобороны сообщило о перехвате 17 украинских БПЛА самолетного типа над Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областями.

До этого стало известно, что в ночь на 23 мая силы ПВО сбили 348 беспилотников Вооруженных сил Украины над Россией.

Беспилотники совершили атаку на предприятие в Пермском крае. Также сообщалось об атаке дронов на Анапу. В Белгородской области дрон атаковал грузовик, пострадал мирный житель.