Регионы России за два часа атаковали почти 20 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО за два часа сбила 17 украинских беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны утром 23 мая в течение двух часов обнаружили и сбили 17 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, дроны ликвидированы над Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областями.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 23 мая перехватили и уничтожили 348 беспилотников Вооруженных сил Украины над Россией.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО за ночь сбили восемь украинских дронов на подлете к столице.

Также ночью оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске в результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы.

Ранее Путин заявил, что ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическу.