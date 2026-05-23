БПЛА атаковали Пермский край

Махонин: несколько БПЛА атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Пермском крае, несколько дронов были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, никто не пострадал. В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы. Угрозы безопасности населения нет, уточнил Махонин.

Утром 23 мая в регионе ввели режим беспилотной опасности.

Также в Пермском крае введен режим «Ковер». Росавиация также сообщила в 8:35 по московскому времени о приостановке приема и выпуска воздушных судов в международном аэропорту Перми.

Кроме того, из-за опасности в Перми приостановили большой полумарафон «ЗаБег РФ», спортсменам пришлось спрятаться в близлежащем торговом центре.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 23 мая перехватили и уничтожили 348 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.

Ранее Путин заявил, что ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическу.