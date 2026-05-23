Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву дронов

Собянин: два беспилотника уничтожили на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранним утром Собянин сообщал, что силы ПВО за минувшую ночь сбили восемь украинских дронов на подлете к столице. Накануне он также сообщал о сбитом беспилотнике, летевшем к Москве.

В ночь на 23 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 348 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Военные сбили дроны над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, над Краснодарским краем, республикой Крым, республикой Татарстан, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Новороссийск.