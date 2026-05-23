На Северном Кавказе ограничена работа трех аэропортов

Росавиация: ограничения введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса

В трех аэропортах Северного Кавказа введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Полеты гражданской авиации приостановлены в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса. В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

До этого стало известно, что отменены ранее введенные временные ограничения на полеты самолетов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

23 мая сообщалось, что деятельность гражданской авиации временно ограничена в аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи.

Утром 21 мая в Минобороны РФ заявили, что за ночь дежурные силы противовоздушной обороны сбили над девятью российскими регионами и Каспийским морем 121 украинский беспилотник.

Ранее над Самарской областью закрыли небо на всех высотах.