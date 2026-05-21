Небо над Самарской областью закрыли на всех высотах

В Самарской области ввели план «Ковер»
В Самарской области введен план «Ковер». Об этом сообщил на канале в «Максе» губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах», — добавил чиновник.

На этом фоне в соседней Саратовской области из соображений безопасности приостановили прием и отправку рейсов в аэропорту Гагарин. Аналогичные меры в ночь на 21 мая были приняты в Нижнем Новгороде и Пензе.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».

 
