В трех аэропротах Москвы перестали действовать ограничения на полеты

Росавиация: сняты ограничения во Внуково, Домодедово и Шереметьево

В трех московских аэропортах сняты ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Введенные ранее для обеспечения безопасности ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

23 мая стало известно, что в аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи введены временные ограничения на полеты.

За день до этого Росавиация сообщила, что столичный аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по расписанию.

Утром 21 мая в Минобороны РФ заявили, что за ночь дежурные силы противовоздушной обороны выявили и уничтожили над девятью российскими регионами и Каспийским морем 121 украинский беспилотник.

Ранее в ГД РФ объяснили предложение Зеленского ввести «аэропортное перемирие».