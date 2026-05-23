На нефтебазе в Новороссийске после падения БПЛА вспыхнул пожар

В Новороссийске в результате падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.
По данным оперштаба, загорелись несколько технических и административных зданий. Кроме того, обломки дронов упали на территории топливного терминала.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 22 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 217 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над российскими регионами.
