На нефтебазе в Новороссийске после падения БПЛА вспыхнул пожар

В Новороссийске в результате падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

По данным оперштаба, загорелись несколько технических и административных зданий. Кроме того, обломки дронов упали на территории топливного терминала.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 22 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 217 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

Ранее студентка из Старобельска рассказала, как ей удалось выжить под завалами после атаки ВСУ.

 
