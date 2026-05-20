В ГД РФ объяснили предложение Зеленского ввести «аэропортное перемирие»

Депутат Журавлев: Зеленский в ходе перемирия хочет восстановить украинскую ПВО
Все аэропорты на Украине, в том числе военные, давно были разбомблены и практически непригодны для использования. Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского ввести так называемое аэропортное перемирие. Он обратил внимание, что в прошлом подобные перемирия уже объявлялись, и тогда прекращение огня дало Вооруженным силам Украины возможность перегруппироваться и подтянуть необходимые резервы. В связи с этим российский законодатель пришел к выводу, что и сейчас Киев пытается выиграть время.

«Даже из путанных объяснений становится ясно, что Зеленский, если Россия подарит ему эти дни или недели, хотел бы потратить их на восстановление ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru»). Причем опять за счет Запада, потому что никаких собственных технологий у Украины нет», — отметил Журавлев.

Он подчеркнул, что отсутствие у Киева каких-либо ресурсов — это не результат действий российских войск. Причиной является «сознательная политика украинских элит», которые присваивали деньги и ничего не развивали в стране.

12 мая газета Politico написала, что Украина предложила РФ договориться о взаимном прекращении ударов по аэропортам. В Киеве сочли, что инициатива может заинтересовать Москву, так как петербургский и столичные воздушные гавани становятся все более уязвимыми.

Ранее на территории московского аэропорта Шереметьево нашли обломки дрона.

 
