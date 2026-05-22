Британцы остались без крупнейшего военно-воздушного шоу из-за кризиса на Ближнем Востоке

Крупнейшее в Великобритании военно-воздушное шоу, которое должно было состояться летом, отменили из-за конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает Bloomberg.

В статье уточняется, что речь идет о Королевском международном авиасалоне на базе Фэрфорд. Авиабаза Фэрфорд — это военный объект Великобритании и США, расположенный в 2 км южнее одноименного города.

По информации журналистов, американские самолеты использовали эту авиабазу для выполнения задач, связанных с кризисом на Ближнем Востоке.

«Решение [об отмене авиасалона] было принято после «обстоятельных обсуждений» с Военно-воздушными силами США и Королевскими военно-воздушными силами Великобритании по поводу неопределенности с доступом на базу в Фэрфорде», — утверждается в материале.

В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В Вашингтоне этот шаг объяснили «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Исламской Республики отказываться от ядерных амбиций.

2 марта премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер объявил, что британские власти разрешили США использовать свои военные базы для нанесения ударов по иранским складам ракет. Как он отметил, действия Лондона и Вашингтона якобы представляют собой коллективную самооборону и соответствуют международному праву.

Ранее в США рассказали о «небольшом прогрессе» в переговорах с Ираном.