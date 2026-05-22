Журналист допустил, что ВСУ при ударе по общежитию в ЛНР могли использовать не только дроны

При ударе по общежитию в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) украинские военные могли использовать не только беспилотники, но и ракету или авиабомбу. Такое мнение высказал корреспондент RT Мурад Газдиев, работающий на месте событий.

Он показал большую воронку, оставшуюся на месте прилета, а также осколок, предположительно, от крупного боеприпаса.

«Это так называемый комбинированный удар, удар с применением различных родов войск и типов боеприпасов. И обычно (или всегда) подобные атаки происходят после тщательной разведки. Так что это не могло быть случайностью», — подчеркнул журналист.

В ночь на 22 мая после массированной атаки беспилотников обрушилось общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета.

По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент удара в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили около 40 человек. Часть пострадавших спасатели извлекли из-под завалов, нескольких человек спасти не удалось.

По предварительной информации, под обломками разрушенного здания могут оставаться около 18 студентов и преподавателей.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Следствие считает, что удар по административным зданиям и общежитию колледжа нанесли четырьмя беспилотниками самолетного типа.

Позднее российские военнослужащие при нанесении ударов по позициям противника применили боеприпасы с надписями «За Старобельск».

Ранее в Курске после атаки беспилотников зафиксировали повреждение жилого дома.