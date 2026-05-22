В Курске после атаки беспилотников зафиксировали повреждение жилого дома

Хинштейн: обломки БПЛА повредили остекление и балконы в 10 квартирах в Курске
Фрагменты украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили многоквартирный дом в Курске. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, административный центр региона подвергся атаке дронов ночью.

«Обломки <...> беспилотника повредили многоквартирный дом в Северо-Западном микрорайоне Курска. <...> По предварительной информации, повреждено остекление и посечены балконы в 10 квартирах», — говорится в заявлении.

Глава региона добавил, что также было зафиксировано повреждение четырех легковых машин. При этом никто из людей не пострадал.

Как отметил Хинштейн, во всех квартирах временно закрыли тепловой контур, сотрудники профильных служб произвели замер оконных проемов. Губернатор заверил, что жителям будет оказана вся необходимая помощь.

22 мая корреспондент газеты «Известия» Евгений Быковский сообщил, что Донецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА. В трех районах города выявили повреждения. В частности, в Калининском и Ворошиловском районах оказались повреждены многоэтажный жилой дом и частный дом соответственно. Ранения получили не менее трех человек, подчеркнул журналист.

Ранее украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске.

 
