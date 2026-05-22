Российские бойцы атаковали позиции ВСУ боеприпасами с надписью «За Старобельск»

Российские военнослужащие при нанесении ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили боеприпасы с надписями «За Старобельск». Об этом пишет ТАСС.

В материале уточняется, что бойцы Вооруженных сил РФ собственноручно нанесли маркером символическое послание на корпусах артиллерийских снарядов, а также дронов и других боеприпасов.

«Каждый такой боеприпас — это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись «За Старобельск» для нас стала боевым кличем», — сообщил журналистам один из российских офицеров.

По данным агентства, ВС РФ нанесли удары на огневых рубежах разных группировок войск.

В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, расположенном в Луганской народной республике (ЛНР). В результате ударов здание общежития частично обрушилось. Ранения получили 40 человек, еще четверо не выжили. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. В министерстве иностранных дел РФ предупредили, что все виновные будут наказаны и «снисхождения не будет никому».

Ранее российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки ВСУ на колледж в ЛНР.