«Найдем»: эксперт высказался об ударе ВСУ по студенческому общежитию в ЛНР

Военэксперт Баранец: ударившие по общежитию в ЛНР будут найдены
РИА Новости

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Tsargrad.tv высказался об ударе украинских войск по общежитию колледжа в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Эксперт выразил уверенность, что стрелявшие по образовательному учреждению будут найдены.

Он напомнил, что есть много случаев, когда российская разведка находила организаторов и исполнителей подобных преступлений.

«Второе: мы уже тысячу раз объявляли, что есть минимум три главных цели, по которым мы бьем. Это, прежде всего, армия, группировки войск и штабы, сосредоточение. Дальше — военно-промышленный комплекс и энергетика. Запомните, вот эти три главные стратегические цели, по которым мы денно и нощно бьем. Независимо от того, по кому они стреляют», — подчеркнул Баранец.

В ночь на 22 мая после массированной атаки беспилотников обрушилось общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета.

По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент удара в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили около 40 человек. Нескольких пострадавших спасатели извлекли из-под завалов, нескольких человек спасти не удалось.

По предварительной информации, под обломками разрушенного здания могут оставаться около 18 студентов и преподавателей.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Следствие считает, что удар по административным зданиям и общежитию колледжа нанесли четырьмя беспилотниками самолетного типа.

Ранее в России заочно арестовали бывшего главу Генштаба ВСУ.

 
