В Совбезе РФ рассказали об отражении массированной атаки исламистов в Мали

Власти Мали с помощью подразделений Африканского корпуса Минобороны России отбили массированную атаку исламистов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью РИА Новости.

Россия оказывает поддержку странам Африки в рамках коллективных международных усилий, а также на двусторонней основе, рассказал Венедиктов.

«Недавние события в Мали, где с помощью подразделений Африканского корпуса Минобороны России властям страны удалось отбить массированную атаку исламистов и удержать ключевые позиции в Бамако и других городах, подтверждают эффективность проводимой работы», — сказал он.

До этого сообщалось, что вооруженные силы Мали нанесли авиаудар по скоплениям террористов в нескольких километрах от населенного пункта Уро Моди в регионе Мопти. По данным ведомства, в результате было уничтожено 12 террористов и их транспортные средства.

Ранее джихадисты заявили о начале тотальной осады столицы Мали.

 
