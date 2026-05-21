В современной России появились первые полные кавалеры Георгиевского креста

Участники специальной военной операции (СВО) впервые в истории современной России стали полными кавалерами Георгиевского креста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения в Кремле.

Георгиевский крест первой степени вручили двум воинам — Николаю Куменову и Евгению Рочеву.

«Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды», — сказал глава государства.

Георгиевский крест является знаком отличия времен Российской империи для награждения солдат, матросов, сержантов, унтер-офицеров за боевые заслуги и храбрость, проявленные против неприятеля. Награда имеет четыре степени и представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами и круглым медальоном по центру, в котором изображен Святой Георгий Победоносец, поражающий копьем змея.

Николай Куменов ушел добровольцем в зону спецоперации на Украине летом 2022 года. Изначально он подписал контракт на полгода, а затем продлил его сразу на пять лет. Куменов является командиром разведвзвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады. За штурмы опорных пунктов ВСУ, взятие пленных и отражение атак награжден Георгиевскими крестами всех степеней.

В свою очередь Евгений Рочев является командиром танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка. В зоне СВО он уничтожил восемь огневых точек и два миномета ВСУ, обеспечив прорыв российских штурмовых групп. В том числе за это Рочев был награжден медалью «За боевые отличия» и Георгиевскими крестами IV, III, II и I степеней.

