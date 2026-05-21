Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В современной России появились первые полные кавалеры Георгиевского креста

Путин: участники СВО впервые стали полными кавалерами Георгиевского креста
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) впервые в истории современной России стали полными кавалерами Георгиевского креста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения в Кремле.

Георгиевский крест первой степени вручили двум воинам — Николаю Куменову и Евгению Рочеву.

«Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды», — сказал глава государства.

Георгиевский крест является знаком отличия времен Российской империи для награждения солдат, матросов, сержантов, унтер-офицеров за боевые заслуги и храбрость, проявленные против неприятеля. Награда имеет четыре степени и представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами и круглым медальоном по центру, в котором изображен Святой Георгий Победоносец, поражающий копьем змея.

Николай Куменов ушел добровольцем в зону спецоперации на Украине летом 2022 года. Изначально он подписал контракт на полгода, а затем продлил его сразу на пять лет. Куменов является командиром разведвзвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады. За штурмы опорных пунктов ВСУ, взятие пленных и отражение атак награжден Георгиевскими крестами всех степеней.

В свою очередь Евгений Рочев является командиром танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка. В зоне СВО он уничтожил восемь огневых точек и два миномета ВСУ, обеспечив прорыв российских штурмовых групп. В том числе за это Рочев был награжден медалью «За боевые отличия» и Георгиевскими крестами IV, III, II и I степеней.

Ранее «Единая Россия» помогла матери 15 детей получить звание «Мать-героиня».

 
Теперь вы знаете
Ядерные учения РФ и Белоруссии и перенос платы за VPN-трафик: главное за 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!