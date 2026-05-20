«Единая Россия «помогла матери 15 детей получить звание «Мать-героиня»

«Единая Россия» помогла матери 15 детей получить статус «Мать-героиня». Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель ЦИК партии, координатор проекта «Историческая память», депутат Александр Сидякин.

Парламентарий рассказал, что увидел в социальных сетях новость о том, что Елене Заяц из Томской области не дали звание «Мать-героиня» из-за травмы погибшего в зоне СВО сына.

По его словам, семье, которая воспитала детей в любви к Родине и труду, начали припоминать старые штрафы и бытовые конфликты. Он добавил, что чиновники поставили под сомнение право на высокое звание из-за того, что погибший на СВО сын не проходил срочную службу.

«Но правда оказалась сильнее бюрократии. Парень в детстве получил тяжелую травму ноги и не мог служить по призыву. Несмотря на это, добровольно ушел защищать страну. Погиб. Посмертно награжден орденом Мужества. И для меня это уже ответ на все вопросы о воспитании в этой семье», — отметил депутат.

Сидякин подчеркнул, что после его обращения в Генеральную прокуратуру ситуацию рассмотрели повторно. Из официального ответа следовало, что ходатайство поддержали и направили президенту России Владимиру Путину.

«Такие истории нельзя оставлять без внимания. Потому что уважение к материнству, подвигу семьи и памяти погибших защитников – не формальность и не набор бюрократических критериев. Это вопрос совести. Буду и дальше добиваться справедливости там, где людям нужна защита», — заключил парламентарий.