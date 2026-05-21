Российские «Терминаторы» начали действовать по новой схеме в зоне СВО

«Известия»: БМПТ «Терминатор» используют шквал огня при штурме позиций ВСУ
Экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Вооруженных сил (ВС) России начали применять новую тактику при штурме украинских позиций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, новая тактика требует максимальной слаженности экипажей БМПТ и танков, которые обеспечивают прикрытие. Сначала танки с расстояния до 15 километров наносят удары по укреплениям противника, после чего БМПТ добивают пехоту.

«Это позволяет создать настоящий шквал огня, который наносит серьезный урон противнику», — говорится в публикации.

Шквальный огонь обеспечивают две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42 и автоматические гранатометы. Они способны поражать не только живую силу и автомобили украинской армии, но и легкую бронетехнику.

До этого советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» пожаловался на новую тактику применения дронов ВС РФ для нанесения ударов по Украине. По его словам, российские беспилотники начали двигаться вдоль границы Белоруссии на расстоянии 5-10 километров «один за другим и сразу в большом количестве». Бескрестнов считает, что таким образом армия России хочет перегрузить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины и дать возможность проникнуть вглубь страны большому количеству БПЛА.

Ранее в России назвали условие для завершения СВО в 2026 году.

 
