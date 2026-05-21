При атаке ВСУ на Брянскую область погибли два человека

Ковальчук: при атаке ВСУ в Унече два человека погибли, еще один ранен
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Унеча Брянской области — два человека погибли, еще один ранен. Об этом сообщил в своем канале в «Максе» врио главы региона Егор Ковальчук.

«Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе город Унеча Унечского района. В результате удара по объекту транспортной инфраструктуры, к сожалению, два сотрудника предприятия погибли, один получил ранения», — написал он.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Ковальчук также добавил, что жителям будет оказана материальная помощь.

До этого в результате удара украинских войск поселку Белая Березка Трубчевского района пострадал мужчина. Ковальчук уточнял, что ВСУ ударили по жилому дому. По словам врио губернатора, местного жителя доставили в больницу, где ему оказали необходимую медпомощь. Ковальчук пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Ранее Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России.

 
