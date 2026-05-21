Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Французский истребитель заметили в воздухе у российской границы

Истребитель Dassault Mirage 2000 заметили у границ Калининградской области
Global Look Press

Французский многоцелевой истребитель Dassault Mirage 2000 находится в воздухе у границ Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

«Истребитель Dassault Mirage 2000, вылетевший с эстонской военной базы, пролетел до центральной части Польши, после чего сделал несколько кругов в районе российско-польской границы», — говорится в сообщении.

После этого военный самолет взял курс на нейтральные воды Балтийского моря, он прошел в районе границ Калининградской области.

В середине мая в Грузии на территории военной базы Мухровани стартовали учения «След Трои» совместно с военнослужащими из пяти стран НАТОСША, Великобритании, Польши, Испании и Румынии. Мероприятие подобного рода проводится в четвертый раз. В 2024 году администрация бывшего президента США Джо Байдена взяла паузу на военное сотрудничество с Тбилиси, а в 2025-м Вашингтон возобновил его.

Ранее в НАТО заявили, что следят за российскими ядерными испытаниями.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!