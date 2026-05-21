Французский истребитель заметили в воздухе у российской границы

Французский многоцелевой истребитель Dassault Mirage 2000 находится в воздухе у границ Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

«Истребитель Dassault Mirage 2000, вылетевший с эстонской военной базы, пролетел до центральной части Польши, после чего сделал несколько кругов в районе российско-польской границы», — говорится в сообщении.

После этого военный самолет взял курс на нейтральные воды Балтийского моря, он прошел в районе границ Калининградской области.

В середине мая в Грузии на территории военной базы Мухровани стартовали учения «След Трои» совместно с военнослужащими из пяти стран НАТО — США, Великобритании, Польши, Испании и Румынии. Мероприятие подобного рода проводится в четвертый раз. В 2024 году администрация бывшего президента США Джо Байдена взяла паузу на военное сотрудничество с Тбилиси, а в 2025-м Вашингтон возобновил его.

Ранее в НАТО заявили, что следят за российскими ядерными испытаниями.