В Еврокомиссии считают, что СВО не закончится в 2026 году

Еврокомиссия (ЕК) построила свой весенний экономический прогноз, исходя из того, что военный конфликт на Украине продолжится в 2027 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на полученный документ.

«Центральный сценарий предполагает, что геополитическая напряженность в регионе сохранится в полном объеме», — говорится в документе.

Отмечается, что санкции против России останутся в силе на всем протяжении рассматриваемого в прогнозе периода (2026-2027 годы).

До этого сообщалось, что ЕК приступила к разработке карты военной помощи Украине. Глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс направили письма в адрес союзников, чтобы выяснить, какую помощь они могут оказать Украине. В Euractiv уточнили, что на данный момент ответили менее половины из 27 государств — членов ЕС. В связи с этим ситуация остается довольно неоднозначной, отметили в публикации.

Ранее в Еврокомиссии раскрыли, на что пойдет первый транш кредита для Украины.

 
