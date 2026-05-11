Для Украины начали готовить карту военной помощи

Еврокомиссия (ЕК) приступила к разработке карты военной помощи Украине. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс направили письма в адрес союзников, чтобы выяснить, какую помощь они могут оказать Украине. В Euractiv уточнили, что на данный момент ответили менее половины из 27 государств — членов ЕС. В связи с этим ситуация остается довольно неоднозначной, отметили в публикации.

Ожидается, что страны блока обсудят детали карты военной помощи Украине на заседании в Брюсселе 12 мая.

В конце апреля страны Евросоюза одобрили выделение кредита Украине в размере €90 млрд на 2026–2027 годы. Средства будут выделены из общего бюджета ЕС, €60 млрд из них направят на закупку вооружений, а оставшиеся €30 млрд — для финансирования бюджетных потребностей страны.

В текущем квартале Киев получит от ЕС €45 млрд. Как уточнила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, первый кредитный пакет будет предназначен для производства беспилотников на территории Украины.

