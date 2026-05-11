Для Украины начали готовить карту военной помощи

Еврокомиссия (ЕК) приступила к разработке карты военной помощи Украине. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс направили письма в адрес союзников, чтобы выяснить, какую помощь они могут оказать Украине. В Euractiv уточнили, что на данный момент ответили менее половины из 27 государств — членов ЕС. В связи с этим ситуация остается довольно неоднозначной, отметили в публикации.

Ожидается, что страны блока обсудят детали карты военной помощи Украине на заседании в Брюсселе 12 мая.

В конце апреля страны Евросоюза одобрили выделение кредита Украине в размере €90 млрд на 2026–2027 годы. Средства будут выделены из общего бюджета ЕС, €60 млрд из них направят на закупку вооружений, а оставшиеся €30 млрд — для финансирования бюджетных потребностей страны.

В текущем квартале Киев получит от ЕС €45 млрд. Как уточнила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, первый кредитный пакет будет предназначен для производства беспилотников на территории Украины.

Ранее стало известно, что ЕС может потребовать от Украины для выдачи кредита в €90 млрд.

 
