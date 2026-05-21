Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

На Украине сообщили о «полном хаосе» в Марганце

«Страна»: госслужбы покидают Марганец из-за боевых действий
Evgeniy Maloletka/AP

Украинские государственные службы уходят из города Марганец Днепропетровской области из-за боевых действий. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местных жителей.

По словам жителей города, в данный момент там «творится полный хаос».

»... в воздухе постоянно находятся российские дроны, которые атакуют автомобили. Также в городе массово закрываются магазины и бизнес, поскольку из Марганца постепенно уходят многие государственные службы — в частности, в город отказываются ездить инкассаторы», — пишет издание.

«Страна» отмечает, что жители записывают видео, в которых жалуются на то, что пытаются достучаться до офиса президента Украины, так как Марганец «просто-напросто уничтожают», однако власти молчат и «ничего не собираются делать».

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России 19 мая нанесли ракетный удар по нефтегазовой инфраструктуре компании «Нафтогаз» в Черниговской области Украины.

Ранее в Киеве заявили о «психологической операции» Кремля на Украине.

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!