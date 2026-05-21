На Украине сообщили о «полном хаосе» в Марганце

Украинские государственные службы уходят из города Марганец Днепропетровской области из-за боевых действий. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местных жителей.

По словам жителей города, в данный момент там «творится полный хаос».

»... в воздухе постоянно находятся российские дроны, которые атакуют автомобили. Также в городе массово закрываются магазины и бизнес, поскольку из Марганца постепенно уходят многие государственные службы — в частности, в город отказываются ездить инкассаторы», — пишет издание.

«Страна» отмечает, что жители записывают видео, в которых жалуются на то, что пытаются достучаться до офиса президента Украины, так как Марганец «просто-напросто уничтожают», однако власти молчат и «ничего не собираются делать».

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России 19 мая нанесли ракетный удар по нефтегазовой инфраструктуре компании «Нафтогаз» в Черниговской области Украины.

Ранее в Киеве заявили о «психологической операции» Кремля на Украине.