На Украине заявили об ударе по нефтегазовой инфраструктуре в Черниговской области

«Нафтогаз»: ВС РФ нанесли удар по нефтегазовому объекту в Черниговской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по нефтегазовой инфраструктуре компании «Нафтогаз» в Черниговской области Украины. Об этом сообщила компания в своем Telegram-канале.

По ее данным, инцидент произошел вечером 19 мая. Отмечается, что атака дронами продолжалась весь день. Целями российских беспилотников стали сразу несколько энергетических объектов.

«Прицельные обстрелы активов Группы продолжаются уже четвертый день подряд», — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что сотрудники энергообъектов не пострадали.

18 мая в Днепропетровской области получили повреждения объекты «Нафтогаза Украины». По словам председателя правления компании Сергея Корецкого, удар был нанесен тремя баллистическими ракетами.

В тот же день в министерстве обороны РФ сообщили, что российская армия минувшей ночью нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам, которые используются в интересах украинской армии. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на атаки Киева по гражданским объектам России.

