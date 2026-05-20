Украинские разведчики обвинили Кремль в «могилизации» и скандале с Ермаком

Служба внешней разведки (СВР) Украины назвала «могилизацию» (принудительная мобилизация на Украине) в стране и дело бывшего главы офиса президента Андрея Ермака «психологической операцией» Кремля. Сообщение появилось на официальной странице украинской разведслужбы в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Разведка сообщила, что якобы получила доступ к ряду российских документов, которые свидетельствуют о подготовке РФ «к дестабилизации ситуации на Украине и подрыве внешней поддержки». По их словам, в первую очередь Москва якобы приступила «к дискредитации мобилизации на Украине и военного руководства, ответственного за комплектование сил обороны страны».

Также украинские разведчики утверждают, что Москва предпринимает действия для дискредитации президента Украины Владимира Зеленского, его команды и членов семьи. И, в-третьих, они обвиняют Россию в разжигании скандала в медиа за счет интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель американского журналисту Такеру Карлсону и уголовного преследования Ермака.

Портал «Украина.ру», комментируя эти обвинения, посоветовал представителям украинской разведки выйти на улицу и пообщаться с людьми, чтобы «появилась связь с реальностью».

Ранее Зеленский обвинил россиян в скандалах с «бусификацией».