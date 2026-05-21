Война США и Израиля против Ирана
В ВСУ высказались о радиоактивных беспилотниках у российской армии

Российская армия не применяет радиоактивные беспилотные летательные аппараты в зоне украинского военного конфликта. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат, его слова приводит УНИАН в Telegram-канале.

По его словам, российские военнослужащие используют стандартные материалы, а не «радиоактивные боеголовки».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в обломках одного из российских дронов якобы обнаружили элементы со сплавом на основе обедненного урана.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции перед заседанием министром иностранных дел стран блока в Швеции признал, что сбитый 19 мая на территории Эстонии беспилотный летательный аппарат был украинским.

19 мая в Эстонии впервые сбили беспилотник, прилетевший с территории Украины. Дрон был уничтожен экипажем румынского истребителя F-16, участвующего в миссии Североатлантического альянса по патрулированию неба стран Балтии. Впоследствии Таллин заявил, что не разрешал использовать свое воздушное пространство для пролета дронов. Сообщалось, что Киев якобы принес извинения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Литвы эвакуировались в бункер из-за возможной атаки беспилотников.

 
