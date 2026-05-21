Раскрыты детали дела украинца, осужденного на 25 лет за госизмену

Гражданин Украины и России Дмитрий Балог, осужденный на длительный срок за теракты и диверсии, пытался поджечь транспорт на территории двух войсковых частей ПВО Московского региона. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

19 мая Второй Западный окружной военный суд приговорил Балога к 25 годам лишения свободы за совершение терактов.

По материалам дела, обвиняемый родился на Украине в 1986 году, однако впоследствии приобрел гражданство РФ. В ФСБ уточнили, что некоторое время назад он поселился в Подмосковье, где по заданию украинских кураторов в 2023–2024 годах поджег несколько объектов в Домодедовском районе. Кроме того, Балог сжег два релейных шкафа недалеко от железнодорожной станции «Белые Столбы» Павелецкого направления, а также оборудование операторов сотовой связи, три служебных автобуса МВД России и легковой автомобиль с патриотической символикой РФ.

Злоумышленник также собирал и передавал украинской стороне сведения об охране, инфраструктуре и местах дислокации военной техники на территории двух войсковых частей ПВО в Подмосковье. В дальнейшем Балог попытался проникнуть туда, чтобы совершить поджог, но был задержан.

На процессе Балог заявлял, что давал признательные показания под давлением следствия, но суд ему не поверил.

Как уточняет «Коммерсантъ», в феврале 2022 года Балог вышел на представителей запрещенного в РФ «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) и отправил им анкету и заявление о зачислении. Там брать его в свои ряды не захотели, а предложили остаться в Домодедовском районе и совершать подрывы и поджоги на объектах транспорта и связи.

Ранее в Крыму мужчину и его сожительницу осудили за помощь СБУ.