Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Раскрыты детали дела украинца, осужденного на 25 лет за госизмену

ФСБ: осужденный за терроризм Балог пытался совершить поджог на объектах МО
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Гражданин Украины и России Дмитрий Балог, осужденный на длительный срок за теракты и диверсии, пытался поджечь транспорт на территории двух войсковых частей ПВО Московского региона. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

19 мая Второй Западный окружной военный суд приговорил Балога к 25 годам лишения свободы за совершение терактов.

По материалам дела, обвиняемый родился на Украине в 1986 году, однако впоследствии приобрел гражданство РФ. В ФСБ уточнили, что некоторое время назад он поселился в Подмосковье, где по заданию украинских кураторов в 2023–2024 годах поджег несколько объектов в Домодедовском районе. Кроме того, Балог сжег два релейных шкафа недалеко от железнодорожной станции «Белые Столбы» Павелецкого направления, а также оборудование операторов сотовой связи, три служебных автобуса МВД России и легковой автомобиль с патриотической символикой РФ.

Злоумышленник также собирал и передавал украинской стороне сведения об охране, инфраструктуре и местах дислокации военной техники на территории двух войсковых частей ПВО в Подмосковье. В дальнейшем Балог попытался проникнуть туда, чтобы совершить поджог, но был задержан.

На процессе Балог заявлял, что давал признательные показания под давлением следствия, но суд ему не поверил.

Как уточняет «Коммерсантъ», в феврале 2022 года Балог вышел на представителей запрещенного в РФ «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) и отправил им анкету и заявление о зачислении. Там брать его в свои ряды не захотели, а предложили остаться в Домодедовском районе и совершать подрывы и поджоги на объектах транспорта и связи.

Ранее в Крыму мужчину и его сожительницу осудили за помощь СБУ.

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!