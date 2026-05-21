СМИ: Иран создал новое оружие и готов протестировать его на США

У Ирана есть современное оружие, которое пока не использовалось в ходе противостояния с США, заявил РИА Новости военный источник в Исламской Республике.

По его словам, оно было произведено внутри страны, пока не применялось на поле боя и «фактически не было протестировано».

«С точки зрения оборудования, оборонных возможностей мы не испытываем нехватки, которая помешала бы нам оборонять свою страну. В этот раз мы не намерены вести себя сдержанно», — отметил источник.

Накануне США отложили удары по Ирану на два-три дня после просьбы Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Американский президент заявил, что рассчитывает на мирную сделку с Исламской Республикой. При этом он поручил Пентагону готовиться к «полномасштабному наступлению», если соглашение не будет достигнуто.

Вашингтон неоднократно называл своим главным требованием отказ Тегерана от обладания ядерным оружием. Именно вопрос ограничения иранской ядерной программы остается центральным на переговорах. Лидер США связывает возможную сделку с гарантиями того, что Исламская Республика не будет развивать военный ядерный потенциал.

Ранее США решили ограничить количество стран в «ядерном клубе».