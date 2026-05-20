США намерены ограничить количество стран в «ядерном клубе»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, Вашингтон намерен не допустить расширения клуба ядерных держав. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы число стран, обладающих ядерным оружием, оставалось небольшим», — подчеркнул Вэнс.

Он уточнил, что Иран не может обладать ядерным оружием именно по этой причине.

20 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что новое руководство Ирана, как и прежние власти страны, придерживается обязательства не обладать ядерным оружием.

Замминистра подчеркнул, что для решения подобных вопросов существует Договор о нераспространении ядерного оружия, в котором закреплены все необходимые обязательства. Рябков отметил, что иранская сторона никогда не отказывалась от выполнения положений этого документа.

19 мая президент США заявил, что Вашингтон ждет от Тегерана заявления в письменной форме об отсутствии у Ирана планов создавать ядерное оружие.

15 мая министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи говорил, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер. По его словам, Тегеран никогда не стремился заполучить ядерное оружие.

Ранее в США заявили, что Китай против наличия у Ирана ядерного оружия.