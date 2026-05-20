Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Британии заявили об опасном сближении самолета-разведчика с истребителями РФ

МО Британии: Rivet Joint дважды перехватили истребители РФ над Черным морем
United States Air Force

Разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint ВВС Великобритании дважды за прошлый месяц был перехвачен российскими истребителями над Черным морем. Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба министерство обороны Британии.

В ведомстве утверждают, что российский Су-35 подлетел настолько близко, что активировал аварийные системы и отключил автопилот британского самолета. В другом случае Су-27 прошел всего в шести метрах от носа Rivet Joint.

В заявлении отмечается, что Минобороны и МИД Британии «направили демарш» в посольство РФ в Лондоне.

До этого сообщалось, что разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании пролетел над Черным морем.

В феврале самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon пролетел около Сочи. Он вылетел из Италии, сделал петлю над Румынией, а затем пролетел над Черным морем вдоль Крыма в сторону Сочи. После этого борт развернулся в 200 км от Сочи и вернулся назад на военную базу Сигонелла.

Ранее самолет ВВС Швеции заметили у российских границ.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!