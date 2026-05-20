В Британии заявили об опасном сближении самолета-разведчика с истребителями РФ

Разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint ВВС Великобритании дважды за прошлый месяц был перехвачен российскими истребителями над Черным морем. Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба министерство обороны Британии.

В ведомстве утверждают, что российский Су-35 подлетел настолько близко, что активировал аварийные системы и отключил автопилот британского самолета. В другом случае Су-27 прошел всего в шести метрах от носа Rivet Joint.

В заявлении отмечается, что Минобороны и МИД Британии «направили демарш» в посольство РФ в Лондоне.

До этого сообщалось, что разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании пролетел над Черным морем.

В феврале самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon пролетел около Сочи. Он вылетел из Италии, сделал петлю над Румынией, а затем пролетел над Черным морем вдоль Крыма в сторону Сочи. После этого борт развернулся в 200 км от Сочи и вернулся назад на военную базу Сигонелла.

Ранее самолет ВВС Швеции заметили у российских границ.