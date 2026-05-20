США испытали межконтинентальную ракету

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III без боезаряда стартовала с калифорнийской базы Ванденберг для плановой проверки боеготовности наземных ядерных сил США. Об этом сообщает пресс-служба базы в X.

«Этот плановый запуск, получивший обозначение GT 256. Он был запланирован несколько лет назад и не является реакцией на мировые события», — говорится в сообщении.

Minuteman III стартовала с базы Ванденберг в район американского тихоокеанского ракетного полигона, вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в 00:01 по Тихоокеанскому времени США (в 10:01 мск). Дальность полета ракеты составила приблизительно 6,8 тыс. километров.

До этого плановый испытательный пуск МБР Minuteman III состоялся 4 марта текущего года. Тогда, по словам командира 576-й испытательной эскадрильи подполковника Кэрри Рэя, запуск МБР позволил проверить работу отдельных компонентов ракетной системы и различных сценариев ее применения.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что США заранее уведомили РФ о тестовом пуске баллистической ракеты Minuteman III.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Запада на успешный запуск «Сармата».

 
