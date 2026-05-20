Воздушная тревога прервала учебный процесс в Вильнюсе

В учебных учреждениях Вильнюса в Литве прервали учебный процесс из-за возможной атаки беспилотников. Об этом сообщил местный новостной портал RadioR.

В уведомлении, которое пришло на телефоны жителям города, содержится призыв немедленно направляться в укрытия, позаботиться о своих близких и ждать рекомендации от властей или экстренных служб. В связи с этим было принято решение увести в укрытие детей из садиков и школ. По данным Telegram-канала Mash, офисные сотрудники спустились на парковку бизнес-центров. В столице Литвы прекратили ходить автобусы и троллейбусы, временно закрыт аэропорт.

Одновременно с этим вооруженные силы Литвы объявили в Вильнюсском районе красный уровень опасности. Об окончании тревоги будет сообщено дополнительно.

До этого портал Delfi сообщил, что руководство Литвы было вынуждено спуститься в убежище на фоне возможной атаки беспилотников. Местные информагентства получили подтверждение о том, что президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинене и председатель Сейма Йозас Олекас находятся в укрытии.

Утром 20 мая в Литве активировали миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства. В воздух подняли истребители. Причиной тревоги стал радиолокационный сигнал у границы, характеристики которого похожи на беспилотник, уточняет Delfi.

Ранее на востоке Литвы разбился беспилотник, который, по предварительным данным, является украинским.