В Минобороны рассказали о сбитых за день беспилотниках

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом сообщает министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Беспилотники были уничтожены в период с 14:00 до 20:00 мск.

Их перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московским регионом и Республикой Крым.

До этого в ведомстве сообщили, что более трех сотен дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над территорией России в ночь на 19 мая.

Как рассказал глава Ярославской области Михаил Евраев, большая часть пытавшихся атаковать регион беспилотников была ликвидирована. Тем не менее было зафиксировано попадание в промышленный объект, на его территории произошло возгорание. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала, подчеркнул губернатор.

Ранее житель Белгородской области пострадал из-за атаки украинского дрона на автомобиль.

 
