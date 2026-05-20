В Ленинградской области сбиты два беспилотника

Дрозденко: силы ПВО сбили над Ленинградской областью два дрона

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ленинградской областью два беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что боевая работа продолжается.

В течение ночи Дрозденко дважды объявлял о беспилотной опасности в воздушном пространстве Ленинградской области. Губернатор предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

19 мая сообщалось, что семь украинских беспилотников выявили и уничтожили над территорией Ленинградской области.

В марте Telegram-канал Mash сообщал, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметил Mash.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти намерены ускорить оборудование убежищ в подвалах.