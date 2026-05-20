Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Ленинградской области сбиты два беспилотника

Дрозденко: силы ПВО сбили над Ленинградской областью два дрона
Сергей Мирный/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ленинградской областью два беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что боевая работа продолжается.

В течение ночи Дрозденко дважды объявлял о беспилотной опасности в воздушном пространстве Ленинградской области. Губернатор предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

19 мая сообщалось, что семь украинских беспилотников выявили и уничтожили над территорией Ленинградской области.

В марте Telegram-канал Mash сообщал, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметил Mash.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти намерены ускорить оборудование убежищ в подвалах.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!