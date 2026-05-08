В Ленобласти намерены ускорить оборудование убежищ в подвалах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил главам муниципалитетов ускорить обустройство защитных сооружений в подвальных помещениях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В качестве примера он привел школу №2 в Кировске, где, по его словам, уже создано полноценное укрытие: предусмотрены вентиляция, подача воды, санузлы и имеется запас необходимых медикаментов.

«Данное решение ставлю в пример и прошу районы активизировать работу по обустройству укрытий в подвалах. Время работать, а не откладывать важные решения. Спрос будет жесткий», — подчеркнул Дрозденко.

Также губернатор отметил, что не принимает доводы о высокой стоимости ремонта.

«Вместо отговорок про дороговизну ремонта укрытий хочу увидеть конкретные и доступные решения по обеспечению безопасности наших граждан», — отметил политик.

В апреле власти официально признали, что часть бомбоубежищ Санкт-Петербурга находится в непригодном состоянии.

Ранее стало известно, что Петербургский метрополитен планируют приспособить для защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций