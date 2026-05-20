В конгрессе США раскрыли потери американских ВВС в ходе конфликта с Ираном

CRS: ВВС США потеряли 42 самолета и беспилотника в ходе операции против Ирана

Американские Военно-воздушные силы (ВВС) потеряли в общей сложности 42 летательных аппарата в ходе конфликта с Ираном. Об этом сообщается в отчете Исследовательская служба конгресса США.

Согласно документу, наибольшие потери пришлись на беспилотную авиацию: уничтожены 24 ударно-разведывательных БПЛА MQ-9 Reaper, а также один разведывательный беспилотник MQ-4C Triton.

Кроме того, серьезный ущерб понес парк самолетов-заправщиков. Как утверждается в отчете, ВВС потеряли семь воздушных танкеров KC-135 Stratotanker. Один из них потерпел крушение в Ираке, еще пять были повреждены на земле в Саудовской Аравии в ходе иранской атаки.

Среди потерь боевой авиации упоминаются четыре истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle и штурмовик A-10 Thunderbolt II. По данным CRS, три F-15E были сбиты дружественным огнем над Кувейтом, еще один — средствами противовоздушной обороны Ирана.

Отмечается, что во время поисково-спасательных операций американские военные намеренно уничтожили на земле два самолета спецопераций MC-130J Commando II. Также ущерб нанесен вертолету HH-60W Jolly Green II.

Дополнительно упоминается повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry и новейшего истребителя пятого поколения F-35A Lightning II.

До этого портал Iran War Cost Tracker подсчитал, что США потратили более $85 млрд за 79 дней войны с Ираном. Журналисты взяли в расчет расходы на содержание персонала американских кораблей, переброшенных на Ближний Восток, и другие сопутствующие траты. Оказалось, что цифра втрое превышает сумму в $29 млрд, которую называл исполняющий обязанности руководителя финансового подразделения Пентагона США Джулс Херст.

