Военный экспрет спрогнозировал ответ России в случае нападения на Калининград

Военэксперт Баранец: у РФ есть все средства для защиты Калининграда

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в своем материале для kp.ru прокомментировал призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса атаковать Калининград. Эксперт подчеркнул, что у России есть все для защиты этой крепости.

«А точнее — крупного оборонительного района, нашпигованного всеми видами боевой техники: системами ПВО и береговой обороны, танками, пушками, самолетами, кораблями, ударными беспилотниками, ракетными установками. НАТО зубы сломает при попытках захватить Калининградскую область», — написал Баранец.

К тому же не стоит забывать о помощи подразделений с «большой земли», а также о российско-белорусской группировке, которая подключится в случае нападения НАТО на Калининградскую область, отметил аналитик.

19 мая Будрис заявил, что НАТО при необходимости способно «сравнять с землей» российские военные объекты в Калининградской области. В РФ эти слова назвали «суицидальной паранойей», а также предложили «подлечить ракетами» власти прибалтийской республики. В то же время российская разведка сообщила, что Украина готовится запускать дроны с территории Латвии. Как растет напряжение между Россией и странами Балтии и что об этом говорят в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал «русофобским лаем» призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград.