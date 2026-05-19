В Белгородской области при атаке дрона пострадала пенсионерка

Хинштейн: в Беловском районе ранена 66-летняя женщина
«Газета.Ru»

В Белгородской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины ударил по селу Корочка Беловского района — получила ранения 66-летняя местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр Хинштейн.

«У пострадавшей множественные слепые осколочные ранения лица и левой голени с открытым переломом. На месте ей оказана медицинская помощь», — написал он.

Пенсионерку готовят к отправке в областную больницу, добавил губернатор.

До этого сообщалось, что украинские военные с помощью БПЛА атаковали автомобиль в Шебекинском округе. По данным регионального оперативного штаба удару подверглось транспортное средство в селе Доброе. В результате налета пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением живота бригада скорой доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. Ему оказывают помощь медики. Уточняется, что повреждения также получила сама машина.

Ранее дрон ВСУ ударил по автомобилю в белгородском поселке Красная Яруга.

 
