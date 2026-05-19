«Ночь прошла без сна»: на ЗАЭС сообщили о самой интенсивной атаке ВСУ на Энергодар

На ЗАЭС назвали ночную атаку на Энергодар самой интенсивной за последнее время

Ночная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар в Запорожской области стала самой серьезной за последнее время. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.

«Ночная атака действительно была самой серьезной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на город», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, для тысяч жителей города, в том числе сотрудников Запорожской АЭС, «ночь прошла без сна». Налеты дронов фиксировались в разных районах Энергодара. В результате зафиксированы многочисленные повреждения кровель жилых домов и автомобилей. Яшина уточнила, что территория ЗАЭС в ходе атаки повреждений не получила. По предварительным данным, пострадавших среди населения Энергодара нет.

Накануне глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что за последние сутки по Запорожской АЭС и Энергодару были нанесены десятки ударов. Он отметил, что после окончания перемирия в честь Дня Победы давление со стороны ВСУ постоянно растет. Лихачев призвал европейских лидеров приложить усилия, чтобы деэскалировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС, так как сейчас обстановка находится на грани, «за которой не будет возврата».

Ранее на ЗАЭС заявили об ударе украинского дрона по месту размещения списанной техники.