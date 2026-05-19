Раненый морпех сбил дрон ВСУ колесом от багги

Раненый морпех группировки «Центр», которого на багги везли в госпиталь, пытался сбить атакующий украинский дрон, отстреляв весь боекомплект. Однако из-за высокой скорости и неровностей прифронтовой дороги попасть в БПЛА не удалось, рассказал ТАСС военный водитель 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным «Демон».

По его словам, когда у раненого бойца закончились патроны, он отложил автомат, взял запасное колесо от багги и, когда беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) максимально приблизился к автовездеходу, то просто в него кинул.

«Дрон разорвался в небе, это уберегло наши жизни», — сказал «Демон».

Гвардии младший сержант Раиль Тимергалиев рассказал, что в течение 85 суток в одиночку удерживал позиции в селе Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, с 4 января по 28 марта он оборонялся на территории населенного пункта один. Тимергалиев пояснил, что в составе штурмовой группы участвовал в выполнении задачи по уничтожению опорного пункта ВСУ в Гришине. Во время атак FPV-дронов он добрался до лесополосы и ручной гранатой поразил позицию украинских военных. Он также ликвидировал двух бойцов противника.

