РИА Новости: три бойца вызвали огонь на себя перед операцией «Поток» в Судже

Трое российских военнослужащих, удерживавших важный участок перед операцией «Поток» в Суджа, вызвали огонь артиллерии на себя, чтобы не допустить продвижения ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал ветеран спецоперации Максим Даглы с позывным «Даг».

По его словам, трое бойцов во время длительного штурма заняли стратегически важную высоту незадолго до начала операции «Поток», когда российские подразделения заходили в Суджу через трубу.

Позже, как рассказал Даглы, на позиции российских военных началось наступление ВСУ. К тому моменту бойцы уже были ранены.

Ветеран сообщил, что военнослужащие по рации заявили, что не хотят попасть в плен, после чего вызвали удар тяжелой артиллерии по своим координатам. По словам Даглы, бойцы ценой жизни не позволили противнику пройти.

Операция «Поток» была проведена в марте 2025 года и стала началом освобождения Суджи и практически всей части Курской области, захваченной ВСУ. Во время нее около 800 российских военнослужащих прошли почти 15 километров по неработающему газопроводу и вышли в тыл украинских подразделений. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину заявлял, что операция стала неожиданностью для ВСУ и помогла сорвать их оборону.

