Российский боец рассказал, как почти три месяца в одиночку удерживал позиции в ДНР

Боец Тимергалиев рассказал, как 85 суток один удерживал позиции у Гришина в ДНР
Гвардии младший сержант Раиль Тимергалиев рассказал ТАСС, что в течение 85 суток в одиночку удерживал позиции в селе Гришино.

По его словам, с 4 января по 28 марта он оборонялся на территории населенного пункта один. Тимергалиев пояснил, что в составе штурмовой группы участвовал в выполнении задачи по уничтожению опорного пункта ВСУ в Гришине. Во время атак FPV-дронов он добрался до лесополосы и ручной гранатой поразил позицию украинских военных. Он также ликвидировал двух бойцов противника.

Военнослужащий рассказал, что во время операции остался на позиции один и в течение 85 дней выполнял приказы командования, ведя огонь с разных точек.

Также Тимергалиев сообщил, что взял в плен украинского военнослужащего, допросил его и получил информацию о позициях ВСУ и местах запуска FPV-дронов. Эти сведения он передал командованию, после чего указанные точки были уничтожены. Кроме того, боец оказал помощь российским военным, которые позже вошли в Гришино. По его словам, он помогал раненым с перевязкой и поиском медикаментов.

После прохождения реабилитации Тимергалиев вернулся в зону спецоперации.

Наставник военнослужащего, Александр Панфилов, назвал его человеком с железным характером. По словам Панфилова, боец рассказывал о произошедшем как о чем-то обычном и заявил, что на его месте так поступил бы каждый.

Ранее двое штурмовиков две недели удерживали позиции в тылу ВСУ в Гришино, передав информацию об украинском танке.

 
