В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В трех районах Ростовской области ликвидированы беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью в результате отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в трех районах: Мясниковском, Родионово-Несветайском, Азовском», — написал он.

Слюсарь добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться.

Незадолго до этого мэр Энергодара, который является городом — спутником Запорожской АЭС, Максим Пухов рассказал: дроны всю ночь наносили удары по машинам, блокпостам, также зафиксированы попадания в жилые дома.

16 мая гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что обе автозаправочные станции в Энергодаре выведены из строя в результате постоянных атак ВСУ. По его словам, новости из города все больше похожи на боевые сводки, так как украинские беспилотники бьют по мирным жителям и инфраструктуре населенного пункта.

Ранее дроны ВСУ не подпускали скорую к раненым сотрудникам ЗАЭС.