В Госдуме оценили возможности ВСУ проводить контрнаступательные операции

Украинские войска совершают попытки проведения отдельных контратак на тактическом уровне. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

«Если брать оперативный масштаб, то, наверное, это можно исключить. На отдельных направлениях контратаки они тем не менее проводят, в тактическом звене. Все остальные возможные контрнаступательные операции они уже проводить не в состоянии», — подчеркнул парламентарий.

По словам Картаполова, попытки ВСУ контратаковать на отдельных участках фронта — ожидаемая ситуация в боевых условиях. Депутат отметил, что современная война предполагает высокоманевренный характер, поэтому ничего удивительного в этом нет.

6 мая агентство Bloomberg сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе проведения саммита Европейского политического сообщества в Ереване предупредил лидеров государств Европы о предстоящем российском наступлении.

Он также попросил западных партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны и зенитных ракет в связи с беспокойством о предстоящих новых массированных ударах России по территории республики, которые могут иметь критическое значение для Киева.

Ранее командиры ВСУ завели военнослужащих в плен к ВС России.

 
