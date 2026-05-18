Командиры ВСУ завели военнослужащих в плен к ВС России

Командование штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» отправило военнослужащих в российский плен. Об этом рассказал РИА Новости военнопленный Вадим Кимаковский из этого полка.

Украинские бойцы были взяты в плен на Краматорско-Дружковском направлении российскими военнослужащими группировки ВС РФ «Юг». Кимаковского вместе с сослуживцами отправили занимать позиции в одном из населенных пунктов, ведя по разведывательному беспилотнику и командам по рации.

Кимаковский задался вопросом, как может быть, чтобы его командир не знал, куда он заводит солдат, не знал, что в доме уже кто-то есть.

Он отметил, что взявшие его и сослуживцев в плен российские военнослужащие удивились тому, что командование ВСУ отправило бойцов прямо к ним в руки.

15 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными. По информации министерства обороны РФ, российская сторона вернула из украинского плена 205 военнослужащих. Взамен Киеву передали 205 пленных бойцов ВСУ.

Ранее ВСУ обвиняли в попытке скрыть следы преступлений и ликвидировать раненых российских пленных.