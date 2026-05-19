В Курской области из-за атаки ВСУ на дом погиб человек

В Курской области женщина погибла при атаке ВСУ на частный дом, еще двое ранены
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 18 мая атаковали частный дом в Курской области, в результате чего погибла местная жительница, еще два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Maкс».

«В селе Марково Глушковского района противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди. В результате удара одна из женщин получила слишком тяжелые ранения», — написал чиновник.

По его словам, в итоге пострадавшая умерла, ей было 68 лет.

Как заявил глава области, еще два человека были ранены. Он уточнил, что у 57-летней женщины диагностировали проникающее ранение груди, живота, а у ее супруга — проникающее осколочное ранение головы. Оба находятся в тяжелом состоянии, им оказывают медицинскую помощь. В ближайшее время пострадавших доставят в Курск, добавил Хинштейн.

18 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка пострадал во время атаки беспилотника ВСУ. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

Ранее в Подмосковье в результате атак украинских дронов погибли три человека.

 
