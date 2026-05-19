Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Тверской области обломки беспилотника упали на крышу девятиэтажного дома

В Удомле Тверской области обломки дрона упали на крышу жилой девятиэтажки
Inna Varenytsia/Reuters

В ходе отражения воздушной атаки в городе Удомля Тверской области обломки беспилотного летательного аппарата попали в крышу девятиэтажного жилого дома. Об этом губернатор региона Виталий Королев сообщил в мессенджере «Макс».

Обломки повредили остекление у балконов четырех квартир. В квартирах, по предварительным оценкам специалистов, разрушений нет. Жильцы не пострадали. Их эвакуация не потребовалась.

Губернатор отметил, что поручил сделать поквартирный обход, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Королев подчеркнул, что после оценки ущерба и отработки каждого заявления от граждан незамедлительно начнутся восстановительные работы. Областные власти окажут всю необходимую поддержку.

18 мая сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны в течение недели сбили над территорией страны не менее 3124 беспилотных летательных аппаратов противника.

Ранее в МИД заявили об эскалации «террористической войны» со стороны Украины.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!