В Тверской области обломки беспилотника упали на крышу девятиэтажного дома

В Удомле Тверской области обломки дрона упали на крышу жилой девятиэтажки

В ходе отражения воздушной атаки в городе Удомля Тверской области обломки беспилотного летательного аппарата попали в крышу девятиэтажного жилого дома. Об этом губернатор региона Виталий Королев сообщил в мессенджере «Макс».

Обломки повредили остекление у балконов четырех квартир. В квартирах, по предварительным оценкам специалистов, разрушений нет. Жильцы не пострадали. Их эвакуация не потребовалась.

Губернатор отметил, что поручил сделать поквартирный обход, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Королев подчеркнул, что после оценки ущерба и отработки каждого заявления от граждан незамедлительно начнутся восстановительные работы. Областные власти окажут всю необходимую поддержку.

18 мая сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны в течение недели сбили над территорией страны не менее 3124 беспилотных летательных аппаратов противника.

Ранее в МИД заявили об эскалации «террористической войны» со стороны Украины.