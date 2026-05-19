В Тверской области обломки беспилотника упали на крышу девятиэтажного дома

В ходе отражения воздушной атаки в городе Удомля Тверской области обломки беспилотного летательного аппарата попали в крышу девятиэтажного жилого дома. Об этом губернатор региона Виталий Королев сообщил в мессенджере «Макс».
Обломки повредили остекление у балконов четырех квартир. В квартирах, по предварительным оценкам специалистов, разрушений нет. Жильцы не пострадали. Их эвакуация не потребовалась.
Губернатор отметил, что поручил сделать поквартирный обход, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Королев подчеркнул, что после оценки ущерба и отработки каждого заявления от граждан незамедлительно начнутся восстановительные работы. Областные власти окажут всю необходимую поддержку.
18 мая сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны в течение недели сбили над территорией страны не менее 3124 беспилотных летательных аппаратов противника.
Ранее в МИД заявили об эскалации «террористической войны» со стороны Украины.