Марочко: славянско-краматорский участок фронта стал самым успешным для ВС России
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что славянско-краматорский участок фронта в зоне СВО стал самым успешным для российских войск. Его слова передает ТАСС.

По его словам, с 2 по 8 мая, до вступления перемирия в силу, бойцы ВС РФ заняли ряд высот на этом направлении, а также взяли под контроль два населенных пункта: Мирополье в Сумской области и Кривую Луку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Наилучший результат <...> в освобождении оккупированных территорий за предыдущую неделю показали военнослужащие «Южной» группировки войск, расширившие зону контроля и взяв ряд высот на славянско-краматорском направлении», — поделился Марочко.

Он уточнил, что российские войска также улучшили положение в районе Константиновки.

4 мая Марочко говорил, что российские военнослужащие продвинулись в Сумской области и на 10 км отодвинули формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) от приграничья Белгородской области.

Он уточнил, что движение Вооруженных сил РФ вперед наблюдалось в лесах севернее населенного пункта Рясное.

Ранее российские военные взяли под контроль два села с одинаковым названием.

 
